Floriana Messina non passa mai inosservata. Si tratta di una showgirl e giornalista molto seguita sui social, sono infatti più di 600mila i follower su Instagram. La sua particolarità? Un fisico mozzafiato. Soprattutto il Lato A mette in evidenza le forme. E’ stata una concorrente del Grande Fratello ed è una grande tifosa del Napoli. L’ultimo scatto ha raggiunto numeri incredibili tra like e commenti, Floriana Messina è in auto e mette in difficoltà gli automobilisti che dovranno riuscire a mantenere la giusta attenzione al volante. In alto la FOTOGALLERY della showgirl.