I campionati di calcio entrano sempre più nel vivo e la giornalista sportiva Floriana Messina si scatena con scatti super sexy. I tornei sono sempre più equilibrati, in particolar modo Liga, Serie A e Premier League si preannunciano equilibratissimi. Discorso diverso per Francia e Germania con Psg e Bayern Monaco che non sembrano avere rivali. Gli appassionati del mondo del calcio seguono con grande attenzione anche le bellezze legate al pallone, sono tantissime le giornaliste che nel mondo riescono a dimostrarsi preparate, altre mettono in evidenza anche l’aspetto fisico.

Chi è Floriana Messina

E’ salita alla ribalta per il suo passato al Grande Fratello, è stata un’assoluta protagonista. E’ stata chiamata anche in diversi programmi televisivi, in veste di opinionista. Dopo essersi allontanata dagli schermi ha deciso di lavorare sul web come influencer, riscontrando tantissimo successo: su Instagram i fan sono quasi 700mila. E’ legata al mondo del calcio, è anche una presentatrice tv e una speaker radio, come conferma con alcuni scatti pubblicati sui profili social. E’ sempre bellissima, in alto la FOTOGALLERY con tutte le sexy immagini.