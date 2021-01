Floriana Messina è un’amante anche del calcio, segue con grande attenzione le partite del campionato di Serie A. E’ una tifosa ed è sempre molto apprezzata sui profili social. Su Instagram si descrive come Sport journalist, Tv host, Salsa y Bachata dancer, è seguita addirittura da più di 700mila fan. Si è dimostrata molto preparata, ma soprattutto di una bellezza mozzafiato.

Le foto sexy di Floriana Messina

Floriana Messina è sempre più sexy come confermano le ultime FOTO pubblicate sul profilo Instagram. In particolar modo l’ultimo scatto è stato veramente da capogiro, la showgirl si è ripresa con una tutina stretta che ha messo in mostra le forme veramente abbondanti. Sono addirittura 15mila le persone che hanno lasciato un like, più tantissimi commenti. In alto la GALLERY con tutte le immagini di Floriana Messina.