La follia dell’attaccante, si compra un… ligre! [NOME, FOTO e DETTAGLI]

L’attaccante Memphis Depay non è mai banale, il calciatore del Lione ha scatenato la reazione dei social con una foto che ha fatto in breve tempo il giro del web. Il giocatore è molto seguito sui social, ed il motivo non è difficile da immaginare. L’olandese pubblica degli scatti al limite, l’ultimo è stato definitivo come una vera follia. Il calciatore ha pubblicato un post che lo ritrae in compagnia di un ligre, un incrocio tra un leone maschio e una tigre femmina. E’ questo dunque il suo nuovo animale ‘domestico’ e non si tratta di un cane o di un gattino. In alto la forogallery con le immagini pubblicate sul profilo personale del calciatore.