Formazioni Torino-Debrecen, le scelte di Mazzarri per l’Europa League: Belotti guida l’attacco [FOTO]

EUROPA LEAGUE – Vigilia di Europa League per il Torino di Walter Mazzarri, che domani alle ore 21 affronterà al “Moccagatta” di Alessandria gli ungheresi del Debrecen. La squadra magiara arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato gli albanesi del Kukesi nel doppio confronto del primo turno (3-0 in casa, 1-1 in trasferta). Il Debrecen è una squadra da non sottovalutare perché ha iniziato prima la preparazione, visto che il campionato ungherese inizierà il 3 agosto, e si sa questi impegni vanno presi con le molle (l’eliminazione dell’Atalanta contro il Copenaghen insegna). Tra i calciatori da tenere d’occhio c’è sicuramente Kevin Varga, talentuoso esterno d’attacco, bravo a svariare su tutto il fronte offensivo e in grado di disegnare traiettorie interessanti con il suo mancino velenoso. La guida della difesa sarà affidata all’esperto Dániel Tőzsér.

Mazzarri ha come obiettivo principale non subire gol, il che sarebbe importantissimo in vista del ritorno nella terra di Puskas. L’allenatore livornese può contare sulla squadra che ha regalato spettacolo nel girone di ritorno della scorsa Serie A. L’ossatura è pressoché invariata e questo potrebbe essere un grande vantaggio. Il Debrecen potrebbe puntare più a difendersi e a ripartire per cercare di limitare i danni in questa gara d’andata. Gli ungheresi si affideranno al consueto 4-4-2, Mazzarri dovrà fare i conti con l’assenza di Lyanco per infortunio e schiererà i suoi con il 3-4-3, che potrebbe trasformarsi in 3-4-2-1 durante il match. In basso la probabile formazione magiara, in alto la FOTOGALLERY con l’11 del Torino.

DEBRECEN (4-4-2): Nagy; Szatmári, Pávkovics, Tőzsér, Ferenczi; Haris, Takács, Varga, Kusnyir; Szécsi, Trujić.