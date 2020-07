“Forza 9”, “Noventus”: l’omaggio dei giornali italiani per il nono scudetto consecutivo della Juve [FOTO]

Una stagione difficile, ma l’epilogo è stato di quelli speciali. Alla fine quello che conta è il risultato finale e la Juventus ha vinto il nono scudetto consecutivo, si tratta di una striscia incredibile per un club che è ormai abituato a vincere da tantissimi anni. Dopo il successo contro la Sampdoria (2-0 il risultato finale) è partita la festa. Solo in campo, mentre la risposta dei tifosi è stata fredda, pochi supporter in strada ed in piazza, sono stati diversi i motivi che hanno spinto i bianconeri a non affollare la città. Adesso la squadra potrà affrontare con tranquillità le prossime due giornate di campionato, prima di concentrarsi sulla Champions League con l’obiettivo minimo di eliminare il Lione e ottenere il pass per i quarti di finale. Nel frattempo è arrivato l’omaggio dei principali giornali sportivi italiani: “Forza 9”, “Noventus”, si legge. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini dei quotidiani.