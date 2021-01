Arrivano nuove rivelazioni sulla vita privata di Gonzalo Higuain. A parlare è stata Francesca Brambilla, ospite della trasmissione Tiki Taka. E’ la Bona Sorte di Avanti Un altro ed una modella classe 1992. E’ una grande tifosa dell’Atalanta, si è messa in mostra come Miss Atalanta e Miss Padania e ha partecipato anche alle selezioni di Miss Italia, è stata protagonista anche di alcune copertine. Il Pipita si trova in MLS per l’esperienza con l’Inter Miami, l’intenzione è quella di confermarsi come un ottimo attaccante, è sempre stato un grande goleador.

Francesca Brambilla su Higuain

Francesca Brambilla si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla vita privata di Gonzalo Higuain, il Pipita avrebbe provato a conquistare la Bona Sorte durante l’esperienza in Italia.

“Higuain è ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava”. Francesca Brambilla ha confermato di non aver mai accettato il corteggiamento di Gonzalo Higuain, non si può parlare dunque di una relazione. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Francesca Brambilla.