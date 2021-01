Francesca Brambilla è legata al calcio, è infatti un’appassionata ed una tifosa dell’Atalanta. E’ stata considerata la nuova ‘Dea’, si è messa in luce nel mondo dello spettacolo grazie al programma ‘Avanti un altro’, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Il suo ruolo è stato quello di ‘Bona Sorte’, è considerata una delle ragazze più belle grazie al suo fisico veramente mozzafiato. Anche dal punto di vista calcistico si sta togliendo grosse soddisfazioni, la squadra di Gasperini punta le zone altissime in Serie A e anche in Champions League può raggiungere obiettivi di prestigio.

La foto di Francesca Brambilla

Francesca Brambilla infiamma il mondo del web con scatti veramente sexy che hanno attirato l’attenzione dei fan. Su Instagram sono infatti 1 milione i follower che hanno avuto modo di apprezzare la sua bellezza. L’ultimo scatto è veramente da capogiro: la neve sullo sfondo rende il paesaggio bellissimo, ma l’attenzione dei follower ricade su Francesca Brambilla, foto in idromassaggio, topless e lato B in bella mostra, l’immagine ha scatenato le reazioni, tantissimi i like ed i commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.