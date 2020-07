Fredy Guarin, dal mancato scambio con Vucinic all’esultanza con la mascotte. E l’ex compagna fa impazzire i social [FOTO e VIDEO]

Fredy Guarin compie 34 anni. Nato a Puerto Boyacá, in Colombia, ha iniziato a giocare in patria con il Deportes Tolima, passando poi all’Atletico Huila. Envigado e un rapido passaggio al Boca Juniors, prima dell’arrivo in Europa: St-Etienne e Porto, prima dell’Inter. Dal gennaio 2012 al gennaio 2016 in nerazzurro, poi l’approdo in Cina allo Shangai Shenhua. Dal settembre del 2019 gioca in Brasile, con il Vasco da Gama.

Il nome di Guarin è legato ad un mancato scambio con Mirko Vucinic. Nella sessione invernale del 2014, l’allora attaccante della Juventus era pronto a trasferirsi a Milano e il colombiano a fare il percorso inverso, ma tutto fu stoppato dalla società nerazzurra per le proteste degli ultras.

Kevin Lasagna ha raccontato che, dopo un Inter-Udinese, cercava un calciatore con cui scambiare la maglia. L’attaccante dei friulani, tifoso nerazzurro disse a ‘Sportweek’: “Non c’era nessuno di meglio da cui farmela dare? Ho provato con Icardi e Jovetic, ma due miei compagni mi avevano anticipato, perciò mentre ero fermo all’antidoping ho chiesto a un mio dirigente di procurarmene una ed è tornato con quella di Guarin”.

Pablo Daniel Osvaldo, invece, parlando a ‘Fuorigioco’ raccontò la lite con Icardi e Mancini e dell’importanza di Guarin in quella circostanza: “Se rifarei la sceneggiata a Icardi? Troppo facile dire no adesso. Se non ci fosse stato Guarin a fermarmi probabilmente a Mauro davo un cazzotto in mondovisione. In quel momento ci stava. Poi Mancini fu costretto a chiedere la mia cessione, altrimenti avrebbe perso il controllo del gruppo”.

Guarin si era sposato con Andreina Fiallo. I due si sono poi separati, con Guarin che si fidanzò con la modella Sara Uribe. Dopo un tentativo di recupero del rapporto con l’ex moglie, Guarin è tornato insieme a Sara. Dopo aver avuto due figli dalla precedente relazione, il centrocampista colombiano ne ha avuto un terzo dalla Uribe, prima di una nuova rottura nel 2020.

Guarin è entrato subito nel cuore dei tifosi del Vasco grazie ad un’esultanza particolare. Dopo essere andato sotto la curva, ha abbracciato la mascotte mentre i suoi compagni di squadra hanno tolto il pezzo sopra del costume al povero malcapitato che è rimasto “senza testa” per alcuni minuti. In basso il curioso VIDEO. In alto la FOTOGALLERY con alcuni scatti della ex compagna di Guarin.