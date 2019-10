Funerale Squinzi, l’addio al presidente del Sassuolo: il saluto commosso del mondo del calcio [FOTO]

FUNERALE SQUINZI – “Dovevo esserci perchè era un grande uomo, voluto bene da tutti e con grande spirito. Mi è stato vicino, così come gli sono stato vicino io. Non potevo mancare all’ultimo saluto al dottore”. Sono le dichiarazioni di Francesco Acerbi, difensore della Lazio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dei funerali dell’ex patron del Sassuolo Giorgio Squinzi. “Mi ha impressionato sempre la sua umiltà, la chiarezza con cui diceva le cose. Non alzava mai la voce, ma in quelle poche cose che diceva era ben chiaro. Ci ha trasmesso la voglia di non mollare mail, così come lui ha creato dal nulla il suo impero”, ha spiegato. “Non voleva farmi andare via alla Lazio, è stato come un padre che lascia andare un figlio quando corre 18 anni. Ora è sempre nelle mie preghiere”. Presente anche una delegazione della Fiorentina, dal direttore generale e club manager Giancarlo Antognoni e dal calciatore Kevin Prince Boateng.

“E’ stato un grande imprenditore, una grandissima persona di sport che ha fatto bene nel calcio, nel ciclismo. Faceva le cose e le faceva bene”. Questo il ricordo di Urbano Cairo. “Uno dei suo motti era ‘famiglia povera, azienda ricca’ – ha proseguito il presidente del Torino – Era una persona che non sottraeva risorse all’azienda, anzi reinvestiva”.

“Ho avuto la fortuna di conoscerlo all’inaugurazione del Football center, l’ho scoperto come una persona umana e con i piedi per terra e una persona attaccata al Sassuolo: l’ha fatta conoscere a tutto il mondo”. Queste le parole del sindaco di Sassuolo, Gianfrancesco Menani.

“Aveva un grande senso di imprenditorialita’ e competenza nell’andare a scegliere le persone: ha ottenuto risultati straordinari. Era legato a tutti i suoi ragazzi come un padre di famiglia”, dichiara invece l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta.

“Era un uomo dal tratto sempre positivo, ha costruito un’azienda bellissima e nello sport ha messo tantissima passione”. Cosi’ il presidente di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ai microfoni de “La politica nel pallone”, su Gr Parlamento. “Era un amico, un uomo di sport e di industria, con un profilo da imprenditore che guarda al domani con occhio costruttivo alla ricerca di risultati sempre migliori. Una perdita importante”. In alto la fotogallery con tutte le immagini del funerale di Squinzi.