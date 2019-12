Gabbiadini apre le ali e decide un bruttissimo derby della ‘Lanterna’: Sampdoria in Paradiso, Genoa all’inferno [FOTO]

Genoa-Sampdoria – Si è concluso l’anticipo serale valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Sampdoria e Genoa, partita veramente brutta ed in un derby veramente sentito ma che ha regalato poco spettacolo. Le due squadre stanno disputando una stagione veramente negativa come dimostrata anche nella partita di oggi, praticamente nessuna occasione fino all’85’. La partita sembra indirizzata verso lo 0-0, solo tante botte in campo e pochissime occasioni. All’85’ il gol che decide la partita, ripartenza da parte della Sampdoria, tiro da lontano di Gabbiadini che si infila sul sette. Delirio per i tifosi della Sampdoria, delusione invece per il Genoa che perde una partita pesantissima. Finisce 0-1, la poszione di Thiago Motta adesso è in bilico.

90′ – Fischio finale, Gabbiadini decide un derby bruttissimo, finisce 0-1.

84′ – GOOOOL GABBIADINI, SAMPDORIA IN VANTAGGIO, RIPARTENZA PERFETTA E TIRO DA LONTANO.

67′ – Partita veramente brutta, le due squadre non riescono ad incidere.

51′ – Adesso pressing del Genoa, intervento miracoloso di Murillo in difesa.

45′ – Si va al’intervallo, 0-0 il risultato.

44′ – Altro infortunio, si fa male il centrocampista Ekdal, al suo posto entra il difensore Murillo.

25′ – Più ‘botte’ che qualità, partita sentitissima per le due squadre.

17′ – Occasione potenziale per la Sampdoria, grande intervento di Birashi.

13′ – Rirmi ancora bassi, la posta in palio è veramente altissima.

1′ – Partiti!

Cambio dell’ultimo minuto in casa Genoa. Stop per Sturaro durante il riscaldamento, al suo posto gioca Sanabria.

Genoa-Sampdoria live, le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-1-1) – Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Cassata, Pajac; Sanabria; Pinamonti

SAMPDORIA (4-4-1-1) – Audero; De Paoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella