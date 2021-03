Gabigol arrestato e poi rilasciato: l’ex Inter in un casinò clandestino con 200 persone [FOTO]

Una disavventura per l’ex attaccante dell’Inter Gabigol. Il brasiliano è stato fermato all’alba di domenica e poi rilasciato poche ore dopo dalla Polizia in seguito ad un’operazione che ha portato alla chiusura di un casinò clandestino a San Paolo dove si stava svolgendo una festa con circa 200 persone. Il calciatore attualmente gioca per il Flamengo, si tratta di un attaccante giovane e con ancora importanti margini di miglioramento. L’esperienza con la maglia dell’Inter è stata altalenante, adesso ha trovato la giusta dimensione nel campionato brasiliano e può togliersi ancora tante soddisfazioni.

La versione di Gabigol

L’attaccante ha deciso di uscire allo scoperto e ha raccontato a “Fantastico” di Globo Tv la sua versione dei fatti: “sono stato invitato a cena da alcuni amici, non conoscevo il posto. Dopo aver cenato, quando mi sono accorto che c’erano tante persone, stavo andando via, ma a quel punto è arrivata la polizia. Di solito non vado al casinò, gioco solo ai videogiochi. Ammetto che mi è mancata un po’ di sensibilità, ma era il mio ultimo giorno di vacanza ed ero felice di stare con i miei amici. Avevo la mascherina e usavo un gel alcolico”.

Infine altri dettagli sulla serata: “Quando è arrivata la polizia stavo entrando in ascensore, ci hanno fatto sdraiare tutti sul pavimento. Ho preso uno spavento. Ho sbagliato e chiedo scusa ai tifosi del Flamengo, ho sempre rispettato le regole anti-pandemia. Ripeto, ho avuto poca sensibilità; dovevo capire prima che non sarei dovuto essere lì”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.