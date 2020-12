Gabriel Jesus e Diego Costa beccati con la stessa donna: le FOTO dello scandalo [GALLERY]

Gli appassionati del mondo del calcio seguono con attenzione non solo le prodezze in campo, ma anche le situazioni legate al gossip. Le ultime notizie arrivano direttamente dall’Inghilterra e riguardano due calciatori: Diego Costa e Gabriel Jesus. Secondo quanto riporta il ‘The Sun’ sono spuntate tre foto compromettenti che riguardano i giocatori, immortalati con la stessa donna. Secondo il tabloid inglese: “le immagini erano immediatamente riconoscibili. Jesus e Costa stavano entrambi ridendo e sembravano incredibilmente rilassati in compagnia della stessa donna mentre erano distesi su alcuni cuscini e senza maglietta. Le foto, comunque, sembrano essere state scattate in momenti diversi”.

Secondo la fonte del ‘The Sun: “La consegna in questione è stata effettuata da una donna di aspetto spagnolo o latino. Ha detto che un amico ha lasciato il Regno Unito e voleva sbarazzarsi di alcune cose. Questa donna non è mai tornata, quindi nessuno sapeva cosa fare con le foto”. Gabriel Jesus è diventato un calciatore del Manchester City nel 2017 e quest’anno si è separato dalla modella Fernanda Queiroz. Diego Costa è sempre stato in prima pagina delle copertine di gossip per relazioni che hanno fatto sempre molto discutere. In alto la FOTOGALLERY con le immagini dello scandalo.