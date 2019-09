Galatasaray, presentazione show di Falcao: tutto lo stadio in delirio [FOTO e VIDEO]

Inizia una nuova avventura per il calciatore Radamel Falcao, l’attaccante è passato dal Monaco al Galatasaray con l’obiettivo di tornare grande protagonista. Il colombiano ha firmato un contratto di tre anni, segno che crede nel progetto, l’accoglienza dei tifosi è stata incredibile, selfie, foto e tanti cori già dall’arrivo in città. Oggi invece è stato il momento della presentazione, lo show è andato in scena alla Telekom Arena, tutto lo stadio in delirio per dare il benvenuto al nuovo beniamino, adesso Falcao dovrà ripagare la fiducia a suon di gol e le promesse sono sicuramente buone. In basso ecco il video della presentazione show di Falcao.