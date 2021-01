Continua il botta e risposta tra Gasperini ed il Papu Gomez, la situazione in casa Atalanta è sempre più delicata, l’argentino ha deciso di rispondere per le rime all’allenatore con una serie di Stories pubblicate sul profilo Instagram. E’ andata in scena una lite pesantissima tra il Papu ed il tecnico, il calciatore non ha gradito un’indicazioni tattica durante la partita di Champions League contro il Midtjylland, sono volate parole grosse e non solo. Poi è stato preso in considerazione sempre meno, fino alle esclusioni dalla lista dei convocati. Adesso si sta trovando una nuova sistemazione già in questa sessione di mercato, sono tante le squadre interessate in Italia ed all’estero.

Il botta e risposta Gasperini-Gomez

Al termine della partita contro il Benevento, Gasperini aveva risposto così sul Papu Gomez. “Abbiamo vissuto grandi momenti anche con lui, la sua esclusione è una scelta dettata dal fatto che avevo bisogno di trovare un altro tipo di squadra, perché in quel momento stavamo soffrendo. E’ stato solo un motivo tecnico, dato che il centrocampo soffriva e volevo aiutare più De Roon e Freuler. Una cosa che abbiamo sempre fatto ma ad un certo punto però non è stata più accettata. Lui non si è adattato”.

Il Papu ha però smascherato il suo allenatore. Il calciatore ha infatti postato alcune Instagram stories, in tutti i video viene messa in evidenza la sua posizione in campo, il calciatore agisce a centrocampo, dimostrazione come si è spesso adattato alle richieste dell’allenatore. In alto la FOTOGALLERY con le immagini pubblicate da Gomez.