“Gazidis out, Boban e Maldini preparano le vie legali”, alta tensione in casa Milan

Alta tensione in casa Milan. La stagione del club rossonero si è un pò risollevata nelle ultime partite, ma l’inizio di stagione è stato veramente negativo. Nel complesso il risultato sarà comunque deludente, non certamente all’altezza per un club glorioso come quello rossonero. Le ultime ore sono state veramente caldissime, a tenere banco è il futuro soprattutto di dirigenti, allenatore e calciatori. E’ praticamente finita con Boban, mentre tra pochi giorni sarà il turno di Maldini e Massara, dubbi anche su Pioli che potrebbe decidere di dimettersi. Ma sul banco degli imputati è finito Gazidis, amministratore delegato e direttore generale, bersagliato da parte dei tifosi rossoneri, sui social è in tendenza l’hashtag #gazidisout. Zvonimir Boban e Paolo Maldini sono arrivati a Milanello per incontrare i calciatori del Milan e spiegare loro tutta la situazione. “Gazidis out, Boban e Maldini preparano le vie legali“, scrive un utente su Twitter. La situazione vista dai social sembra molto chiara, i supporter sono dalla parte di Maldini e Boban e contro Gazidis. Sfoglia la fotogallery in alto con tutti i messaggi.