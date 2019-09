Genoa-Atalanta 1-2, Duvan Zapata decide al fotofinish il “mezzogiorno di fuoco” [FOTO]

GENOA-ATALANTA – Gran caldo (a tal punto che Gollini si fa tagliare le maniche della divisa) e colpi di scena nel secondo tempo. Alla fine è 1-2 tra Genoa e Atalanta. Un primo tempo equilibrato con un paio di occasioni per parte, ma Pasalic e Radovanovic non pungono. Ripresa spettacolare con continui capovolgimenti di fronte. A portare avanti la Dea è Muriel su calcio di rigore, concesso dopo il controllo al Var per un fallo di Cristian su Duvan Zapata. Pari al 90′ di Criscito ancora su calcio di rigore, concesso per fallo di Djimsiti su Kouamé. Quando la partita sembra avviata verso il pareggio arriva il gran gol di Duvan Zapata dalla distanza al 95′. Tre punti importantissimi per l’Atalanta. In alto la FOTOGALLERY.

Genoa-Atalanta 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Duvan Zapata eroe per la Dea [FOTO]