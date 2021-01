Importante scatto salvezza del Genoa nel match della 17esima giornata del campionato di Serie A, continua la stagione altalenante del Bologna che rischia di essere risucchiato nella zona bassa della classifica. Molto meglio i padroni di casa, come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La cura Ballardini continua a portare frutti, i rossoblu adesso giocano con grinta ed anche con qualità. Il primo tempo sembra indirizzato verso il pareggio, ma al 44′ è Zajc a sbloccare il risultato, l’ex Empoli bravo in mischia a sbloccare il punteggio. Nella ripresa ci prova l’11 di Mihajlovic, ma è Destro a chiudere i conti: l’attaccante è tornato su ottimi livelli e può trascinare il Genoa alla salvezza. Finisce 2-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini,

Genoa-Bologna, le pagelle di CalcioWeb

GENOA (3-5-2): Perin 6.5; Masiello 6, Radovanovic 6.5, Bani 6; Zappacosta 6, Behrami 6.5, Badelj 6.5, Zajc 7, Criscitio 6; Shomurodov 6.5, Destro 7. A disposizione: Marchetti, Paleari, Lerager s.v., Scamacca, Ghiglione 5.5, Melegoni s.v., Sturaro, Pjaca s.v., Rovella, Eyango 6.5, Dumbravanu, Czyborra. Allenatore: Ballardini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa 6; Tomiyasu 6.5, Danilo 6, Paz 6, Hickey 6; Schouten 4.5, Dominguez 5.5; Orsolini 5.5, Soriano 6, Vignato 6.5; Palacio 6. A disposizione: Molla, Skov Olsen 5.5, Arnofoli, Poli s.v., Baldursson, Rabbi s.v., Calabresi, Dijks 6, Vergani, Khailoti, Barrow 6. Allenatore: Mihajlović.