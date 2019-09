Genoa-Bologna 0-0, le pagelle di CalcioWeb: Sansone fallisce il penalty [FOTO]

Genoa-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match del Ferraris che ha visto affrontarsi, in una delle sei gare di questo mercoledì relativo al turno infrasettimanale di Serie A (5^ giornata), i liguri di Aurelio Andreazzoli e gli emiliani di Sinisa Mihajlovic (sempre all’ospedale alle prese con le cure per la leucemia e sostituito dal collaboratore De Leo). Finisce senza reti la sfida di Marassi, non si fanno male le due squadre. Episodio che poteva far svoltare il match è stato il rigore per i felsinei, fallito però da Sansone. Queste, al termine della sfida, le pagelle della nostra redazione.

GENOA (3-5-2): Radu 6; Romero 6.5, Zapata 5.5, Criscito 5.5; Ghiglione 6, Schone 5 (71′ Favilli 6), Radovanovic 6, Lerager 5.5, Barreca 6 (73′ Pajac sv); Pinamonti 5.5 (68′ Saponara 6), Kouamé 5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Krejci 6, Denswil 6, Bani 6, Tomiyasu 5.5; Soriano 6, Medel 6, Poli 5.5 (87′ Skov Olsen sv); Sansone 4.5, Palacio 6 (73′ Santander sv), Orsolini 6.