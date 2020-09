Genoa-Crotone 4-1, le pagelle di CalcioWeb: Destro e Pjaca ritrovano il gol, bene Pandev e Zappacosta [FOTO]

Genoa-Crotone, le pagelle di CalcioWeb – Parte forte il campionato del Genoa, che batte il Crotone per 4-1. Vantaggio firmato da Destro dopo 6′, con l’attaccante che trova la rete dopo 16 mesi di digiuno. Il raddoppio, firmato da Pandev, è favorito da un’imbarazzante fase difensiva del Crotone: il macedone chiude con un delizioso tocco sotto. Simy si divora il gol del 2-1, che arriva comunque con Riviere. Zappacosta fa 3-1 e Simy si vede negare dal palo la gioia della rete. Nella ripresa succede poco fino al minuto 75, quando Pjaca inventa in solitaria il gol del 4-1. In alto la FOTOGALLERY.

Genoa-Crotone, le pagelle di CalcioWeb

GENOA (3-5-2): Perin 6; Biraschi 6.5, Zapata 6.5, Goldaniga 6.5; Ghiglione 6.5, Lerager 6 (86′ Melegoni sv), Badelj 7 (68′ Radovanovic 6), Zajc 6.5 (76′ Behrami 6), Zappacosta 7.5 (76′ Czyborra 6); Pandev 7 (68′ Pjaca 7), Destro 7.5.

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 4, Marrone 4.5, Golemic 5; Molina 6.5, Zanellato 5 (58′ Eduardo 5), Cigarini 5 (86′ Gomelt sv), Messias 6, Mazzotta 5.5 (46′ Rispoli 5.5); Riviere 6.5 (58′ Kargbo 5), Simy 5.5 (89′ Dragus sv).