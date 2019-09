Genoa, grande festa per i 126 anni: squadra e tifosi in piazza [FOTO e VIDEO]

Inizio di stagione molto positivo in casa Genoa, la squadra di Andreazzoli ha pareggiato all’esordio sul difficilissimo campo della Roma, poi davanti al pubblico amico è arrivato il successo contro la Fiorentina, adesso la squadra è al lavoro per preparare l’anticipo in trasferta contro il Cagliari con l’obiettivo di continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Nel frattempo le ultime ore sono state veramente importanti, il club ha festeggiato 126 anni di storia, si tratta di un club storico che è stato sempre protagonista del calcio italiano. Dopo l’amichevole contro l’Entella grande festa in città cori, fumogeni e bandiere, presenti anche i calciatori in una serata veramente emozionante. In basso ecco il video.