Dalla LuLa alla… LuSa, Lukaku e Sanchez trascinano l’Inter: 0-3 in casa del Genoa [FOTO]

Dalla LuLa alla… LuSa. Sono questa volta Lukaku e Sanchez a trascinare l’Inter dopo due pareggi di fila. Genoa sconfitto meritatamente, stanco e incapace di reagire già al primo vantaggio. E la salvezza si fa nuovamente in bilico specie qualora il Lecce domani debba andare a punti a Bologna.

La partita. Poche le emozioni, poche le occasioni, tanti gli errori. Ma è l’Inter a fare la partita, con il Genoa ad attendere. Lukaku riceve un cross dalla sinistra e sbatte di testa con forza per lo 0-1. La fine del primo tempo e il resto della ripresa è solo gestione. Facile, a dir la verità. Perché il Genoa non infierisce, non ci prova, non crea. E l’Inter, sapientemente, prima sonda il terreno e poi cala bis e tris. Prima Sanchez in spaccata per il raddoppio, poi di nuovo Lukaku con una grande azione personale. In alto la FOTOGALLERY con qualche immagine del match, in basso le PAGELLE.