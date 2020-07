La Juve passeggia sui resti del Genoa, tre magie per il +4 dei bianconeri sulla Lazio

Genoa-Juventus – La Juventus stravince a Genova e si riporta a +4 sulla Lazio. Finisce 1-3 per la squadra di Sarri. Nel primo tempo è praticamente attacco contro difesa. La Juve tira e il Genoa assiste all’allenamento bianconero, sperando di portare lo 0-0 all’intervallo. Ghiglione e Soumaoro fanno errore in serie favorendo la squadra di Sarri che però non ne approfitta fino in fondo. Ci provano Dybala col mancino e Rabiot di testa, ma i tentativi sono fiacchi. L’occasione più importante capita sui piedi di Cristiano Ronaldo, ma Perin è attento e devia in angolo.

Nella ripresa, oltre al dominio, arrivano anche i gol. Ad aprire le danze è Dybala con una splendida serpentina conclusa con un mancino all’angolino basso. Il raddoppio è di Cristiano Ronaldo: gran destro da fuori del portoghese. Il tris lo firma il neo-entrato Douglas Costa con un’altro pregevole sinistro che muore all’incrocio dei pali. Al 77′ scatto d’orgoglio del Genoa, che approfitta del calo di concentrazione della Juve e trova il gol della bandiera con Pinamonti. La Juve mantiene a distanza la Lazio, per il Genoa è notte fonda. In alto la FOTOGALLERY del match.