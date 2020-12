Tante emozioni nel secondo tempo della gara tra Genoa e Juventus, voti positivi per le due squadre secondo le pagelle pubblicate dalle pagelle di CalcioWeb. E’ andato in archivio il match delle 18 valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, prestazione altalenante per gli uomini di Andrea Pirlo, non è una novità. Nel primo tempo la partita non si sblocca, le grandi occasioni si verificano nella ripresa. Gli ospiti entrano in campo con la giusta mentalità e passano in vantaggio con Dybala, la Joya si è sbloccato con una bella azione personale. Passano pochi minuti e la squadra di Maran trova il pareggio con il gol dell’ex, quello di Sturaro. La Juventus non molla, Cuadrado è furbo mentre Rovella troppo ingenuo, è calcio di rigore: dal dischetto si presenta Cristiano Ronaldo e come al solito non sbaglia. All’88’ altro rigore, CR7 sigla la doppietta personale. Finisce 1-3, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Genoa-Juventus, le pagelle di CalcioWeb

Genoa (4-4-2): Perin 6.5; Masiello 5.5, Goldaniga 6, Bani 6.5, Lu. Pellegrini 5; Lerager 6, Radovanovic 5.5 (dall’82’ Caso s.v.), Rovella 4.5 (dall’82’ Pandev s.v.), Sturaro 7 (dal 66′ Behrami 6); Pjaca 5 (dal 73′ Shomurodov 5.5), Scamacca 5.5 (dal 66′ Destro 5.5). All. Maran

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6, Bonucci 6, De Ligt 6.5, Alex Sandro 5.5; McKennie 6.5, Bentancur 6.5, Rabiot 5 (dal 67′ Morata 6); Dybala 7 (dall’83’ Kulusevski s.v.), Ronaldo 7, Chiesa 6.5 (dall’83’ Bernardeschi s.v.). All. Pirlo