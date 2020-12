Partita da ricordare per Mattia Destro nella partita della 12esima giornata del campionato di Serie A, voto altissimo nella pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Si sono affrontate Genoa e Milan in una sfida che ha regalato tantissime emozioni soprattutto nella ripresa. Importante reazione della squadra rossoblu, mentre per i rossoneri è un altro campanello d’allarme dopo quello del pareggio con il Parma. Nel primo tempo la partita non regala particolari sussulti, discorso diverso nella ripresa. Sale in cattedra Mattia Destro che mette a segno una doppietta. Il Milan però non muore mai e trova due volte il pareggio, prima con Calabria e poi con Kalulu. Finisce 2-2, altro passo falso dei rossoneri. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Genoa-Milan, le pagelle di CalcioWeb

Genoa (3-4-1-2): Perin 6.5; Goldaniga 6, Bani 6.5, Masiello 6.5; Ghiglione 6.5, Lerager 6, Sturaro 5.5 (dal 76′ Behrami s.v.), Pellegrini 6 (dal 46′ Czyborra 5.5); Pjaca 6 (dal 68′ Melegoni 6); Destro 8 (dal 76′ Scamacca s.v.), Shomurodov 6.5 (dall’85’ Radovanovic s.v.).

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Calabria 7, Kalulu 6, Romagnoli 5.5, Dalot 5; Tonali 5.5 (dal 77′ Diaz s.v.), Kessié 5.5; Castillejo 6 (dal 53′ Hauge 5.5), Calhanoglu 6.5, Leao 5; Rebic 5.5 (dal 54′ Saelemakers 5.5).