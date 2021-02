Continua il momento magico del Genoa, l’arrivo in panchina di Ballardini ha cambiato completamente volto alla squadra, netto successo anche contro il Napoli. Super prestazione di Goran Pandev, è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Inizio veramente super dei padroni di casa che si portano in doppio vantaggio dopo 26 minuti con la doppietta realizzata da Goran Pandev. Il Napoli prova a reagire ma deve fare i conti con la traversa di Petagna. Nella ripresa la squadra di Gattuso è ancora sfortunata con il palo di Insigne. Al 79′ gli ospiti riaprono la partita con Politano, ma è troppo tardi. Finisce 2-1, Elmas sbaglia il gol del pareggio. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Genoa-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

Genoa (3-5-2): Perin 7.5; Goldaniga 6, Radovanovic 6.5, Criscito 6.5; Zappacosta 6.5, Strootman 6, Badelj 7, Zajc 6.5, Czyborra 6; Pandev 8, Destro 6. A disp.: Marchetti, Zima, Scamacca 6, Behrami 6, Portanova 5, Ghiglione, Melegoni, Onguene, Rovella s.v., Pellegrini, Eyango, Dumbravanu. All.: Ballardini.

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Maksimovic 5, Manolas 5.5, Mario Rui 5.5; Elmas 5.5, Demme 5.5, Zielinski 6; Politano 6.5, Petagna 6, Lozano 6. A disp.: Meret, Contini, Bakayoko s.v., Osimhen 6, Hysaj, Insigne 6, Rrhamani 6, Cioffi, Lobotka. All.: Gattuso.