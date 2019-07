Genoa, nove gol in amichevole contro lo Stubai [FOTO]

Con nove gol il nuovo Genoa targato Aurelio Andreazzoli ha festaggiato la prima uscita stagionale. La squadra ligure, nel ritiro di Neustift Im Stubaital, ha sconfitto in amichevole per 9-0 lo Stubai. Del neo arrivato Pinamonti, autore di una tripletta, il primo gol dell’annata. Doppietta per Kouamé e una rete a testa per Favilli, Criscito, Sanabria e Romero.