Genoa-Parma 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Liverani si risolleva, per Maran situazione già drammatica

Genoa-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Uno straordinario Gervinho trascina il Parma nell’ultimo match della nona giornata del campionato di Serie A, sospiro di sollievo per la squadra di Liverani che si risolleva in classifica. Sempre più drammatica, invece, la situazione in casa Genoa, gli uomini di Maran sono sempre più in crisi dopo la quarta sconfitta consecutiva. Decisivo l’ex Roma, autore di una grandissima doppietta, per i padroni di casa non basta la rete Shomurodov, l’ukbeko è stato il più pericoloso anche nel primo tempo. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-2. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

GENOA: Paleari 6.5; Bani 6 (dall’87’ Destro s.v.), Zapata 5, Goldaniga 6; Ghiglione 6 (dall’82’ Pjaca s.v.), Lerager 6 (dal 69′ Zajc 6), Badelj 5.5 (dall’81’ Parigini s.v.), Sturaro 5.5, Pellegrini 6; Scamacca 5.5, Schomurodov 7 (dal 69′ Pandev 5.5).

PARMA: Sepe 6.5; Busi 5.5 (dal 73′ Iacoponi s.v.), Bruno Alves 6, Osorio 5.5, Gagliolo 6 (dal 19′ Laurini 6); Kucka 7, Scozzarella 6 (dal 63′ Hernani 6), Kurtic 6; Karamoh 5.5 (dal 74′ Grassi s.v.), Gervinho 7.5; Cornelius 5.5