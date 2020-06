Genoa-Parma 1-4, le pagelle: Cornelius ha un conto aperto, Kulusevski “parla” nel silenzio del Ferraris

Genoa-Parma, le pagelle – Il Parma surclassa il Genoa al ‘Ferraris’. I ducali passano 1-4 e sognano in grande. Protagonista assoluto della serata è Andreas Cornelius, autore di una tripletta (come all’andata). La prima rete del danese arriva al 18′ con un tiro preciso, dopo un rimpallo. Al 29′ Criscito si fa parare un rigore da Sepe, che si salva con l’aiuto del palo. Terzo penalty parato in stagione per l’estremo difensore del Parma. Il raddoppio dei crociati porta la firma sempre del gigante attaccante ex Atalanta: cross di Laurini, controllo e sinistro al volo sotto le gambe di Perin. Da applausi. Il tris è altrettanto bello: assist del solito Laurini e colpo di testa in tuffo di Cornelius. Il Genoa prova a rientrare in partita con il secondo rigore concesso per fallo di mano: stavolta dal dischetto va Iago Falqué che non sbaglia. A chiudere definitivamente i giochi ci pensa Kulusevski, autore di una prestazione da incorniciare, con un sinistro all’angolino. Genoa sempre più nei guai. In alto la FOTOGALLERY del match.

Genoa-Parma, le pagelle

Genoa (3-5-2): Perin 5; Romero 4.5, Soumaoro 4.5, Masiello 5 (73′ Barreca 5.5); Biraschi 5.5, Cassata 5.5 (46′ Iago Falqué 6.5), Schone 5, Sturaro 6, Criscito 4.5 (Behrami 5.5); Favilli 5 (67′ Destro 5.5), Pandev 5.5 (58′ Pinamonti 5).

Parma (4-3-3): Sepe 7; Laurini 7 (67′ Darmian 6), Iacoponi 6, Bruno Alves 6.5 (79′ Dermaku 6), Gagliolo 6.5; Brugman 6 (79′ Scozzarella 6), Hernani 6 (63′ Kucka 6), Kurtic 6.5; Kulusevski 8, Cornelius 9, Gervinho 6 (68′ Barillà 6).