Genoa-Roma 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Mkhitaryan si prende la squadra sulle spalle [FOTO]

Genoa-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Classifica sempre più interessante per la Roma che può lottare anche per i primi posti della classifica. La squadra di Fonseca ha trovato finalmente continuità di risultati, il merito è dell’allenatore che ha plasmato la squadra a sua somiglianza. Successo d’oro sul campo del Genoa, il mattatore è stato come al solito Mkhitaryan, il calciatore protagonista di una tripletta che è risultata decisiva. Il momentaneo pareggio della squadra di Maran era arrivato con Pjaca. Nel finale tris di Mkhitarya, finisce 1-3. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Genoa-Roma, le pagelle di CalcioWeb

Genoa (4-3-2-1): Perin 6.5; Biraschi 5, Bani 5.5, Masiello 5.5 (dal 70′ Ghiglione 5.5), Criscito 5.5; Lerager 6 (dall’81’ Destro s.v.), Radovanovic 5 (dal 70′ Pellegrini 6), Rovella 6; Zajc 5.5 (dall’81’ Badelj s.v.), Pjaca 6.5 (dal 61′ Pandev 5.5); Scamacca 6. All. Maran

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 5.5, Ibañez 5.5; Karsdorp 5.5, Pellegrini 6.5 (dall’87’ Villar s.v.), Veretout 6.5, Spinazzola s.v. (dal 15′ Bruno Peres 6.5); Pedro 6, Mkhitaryan 9; Mayoral 5.5 (dal 61′ Cristante 6). All.: Fonseca