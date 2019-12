Genoa-Sampdoria 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Gabbiadini come Zorro, Murru prende lezioni da Abate [FOTO]

Genoa-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Il derby della Lanterna è della Samp. Una partita molto brutta viene decisa nella ripresa dal gol di Gabbiadini, entrato dalla panchina. Difficile dare voti positivi in una partita molto ruvida, poco tecnica e poco spettacolare. I migliori in campo sono, a nostro giudizio, Linetty e il man of the match Gabbiadini. Insufficiente le due punte del Genoa, male anche Ghiglione in occasione del gol. In alto la FOTOGALLERY.

Genoa (3-5-1-1):

Radu 6 – Incolpevole sul gol, per il resto ha talmente poco da fare che organizza una partita con i tifosi: GIOCATORE…MA DI CARTE.

Biraschi 5.5 – Dalle sue parti arrivano pochi pericoli, partita quasi tranquilla: DIVANO E POP CORN.

Romero 5 – E’ argentino e si vede, mette subito in mostra la “garra”, anche troppa: KILLER.

Criscito 6 – Mette in campo l’esperienza che in partite così serve: DIFENSORE CONSUMATO (89′ Cleonise 5)

Ghiglione 4.5 – Uno dei più positivi nelle ultime uscite, oggi fa un passo indietro e non per difendere, perde una palla sanguinosa: DECISIVO PER GLI AVVERSARI.

Cassata 5 – Fa la “ca…ssata” di farsi ammonire dopo venti minuti, un giallo che condiziona la sua partita: LIMITATO DAL CARTELLINO.

Schone 6.5 – L’unico che accende la luce nella manovra rossoblu, al “Ferraris” si lamentano già: RINCARO BOLLETTE (66′ Jagiello 5.5)

Radovanovic 5.5 – L’età inizia a farsi sentire, il nostro consiglio è provare in qualche circolo per anziani: MUMMIA.

Pajac 5 – Voleva giocare, ma non glielo hanno permesso: OSTACOLATO DA…NESSUNO (66′ Ankersen 5.5)

Sanabria 5– Chiamato a sostituire Sturaro all’ultimo momento, resta sorpreso anche lui: SI’, NON SAPEVA DI ESSERE UN CALCIATORE.

Pinamonti 4.5 – La punta del Genoa è la speranza futura della Nazionale e dai suoi gol passa la salvezza rossoblu: ENTRAMBE LE SQUADRE SONO SPACCIATE.

Sampdoria (4-3-1-2):

Audero 5.5 – Nel primo tempo prova a complicarsi la vita con una uscita a vuoto: A FARFALLE SENZA RETINO.

Depaoli 6 – Ci mette tanta corsa, aveva due polmoni….gliene rimane uno: A CORTO DI FIATO.

Colley 6 – Ogni tanto controlla se arriva qualche pallone dalle sue parti come uno che ha parcheggiato in doppia fila e ha paura dei vigili urbani: ABUSIVO.

Ferrari 6 – Ferrari di cognome, ma sembra un’utilitaria, di quelle che però servono: PREZIOSO COME L’ACQUA NEL DESERTO.

Murru 5 – Gira voce che stia prendendo ripetizioni di cross da Abate, poveri tifosi della Samp: CHI VA CON LO ZOPPO…

Linetty 7 – Il migliore in campo, ci abbiamo messo un po’ ma alla fine lo abbiamo trovato, legge talmente in anticipo le azioni avversarie che quando ha la palla lui il segnale di DAZN arriva prima: PREVEGGENTE.

Ekdal 5.5 – Gioca solo un tempo, ma gli basta per non raggiungere la sufficienza: FENOMENO (45′ Murillo 6.5 – Salva un gol fatto ad inizio secondo tempo: ALL’ULTIMO ISTANTE).

Vieira 5 – E’ giovane e paga l’inesperienza a questi livelli: VIEIRA DEI POVERI.

Thorsby 5.5 – Ci mette tanto impegno ma sta al calcio come Balotelli all’acqua santa: IMPROPONIBILE.

Ramirez 5.5 – Visti gli scarsi risultati, sarebbe meglio essere più concreti e badare al sodo, invece tenta serpentine che non portano a nulla e si fa anche ammonire per simulazione: DRIBBLOMANE (75′ Gabbiadini 7.5 – Entra dalla panchina con la voglia di spaccare il mondo e spacca la porta del Genoa, la sua stoccata lascia sempre il segno: ZORRO).

Quagliarella 5 – Prestazione deludente la sua: IRRICONOSCIBILE COME LUCA GIURATO CHE AZZECCA I CONGIUNTIVI (75′ Caprari 6)