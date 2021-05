Genoa-Sassuolo 1-2, le pagelle: Raspadori-Berardi, i neroverdi volano sempre di più

Interessanti indicazioni sul lunch match della 35esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Genoa e Sassuolo. La squadra di De Zerbi si conferma su altissimi livelli, rappresenta ormai una certezza per il calcio italiano. La compagine di Ballardini non può essere considerata ancora al sicuro. In gol è andato Raspadori, è quanto confermato anche dalle pagelle. Il Sassuolo vince senza problemi e supera momentaneamente la Roma. L’inizio di partita è di marca ospite, i neroverdi passano in vantaggio con Raspadori: l’attaccante si conferma uno dei migliori in prospettiva. Nel secondo tempo il Genoa ci prova, ma deve fare i conti con il gravissimo errore di Masiello, è Berardi a siglare la rete della tranquillità. Nel finale la riapre Zappacosta, ma è troppo tardi. Finisce 1-2.

Genoa-Sassuolo, le pagelle

Genoa (3-5-2): Perin 6.5; Goldaniga 5.5, Zapata 5, Masiello 4.5; Ghiglione 5.5, Behrami 5.5, Badelj 6, Zajc 6, Zappacosta 6.5; Pandev 5.5, Destro 5.5. All. Ballardini A disposizione: Marchetti, Paleari, Scamacca 6, Portanova, Radovanovic, Melegoni, Onguenè, Cassata 6, Pjaca 6, Shomurodov 6, Rovella 6, Czyborra

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Chiriches 6.5, Ferrari 6.5, Rogerio 6; Maxime Lopez 6, Locatelli 7; Berardi 7, Traorè 6.5, Djuricic 5.5; Raspadori 7. All. De Zerbi A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Caputo s.v., Peluso, Obiang 6, Muldur, Haraslin 6, Oddei, Bourabia s.v., Kyriakopoulos, Defrel 6.