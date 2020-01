Genoa-Sassuolo, bufera sui social: da “Irrati humanum est” a chi tira in ballo Perin e la Juventus [GALLERY]

Genoa-Sassuolo 2-1. Un normale risultato di una partita di Serie A se non fosse per le polemiche sull’arbitraggio di Irrati, preso di mira per diversi episodi andati in favore del Grifone. In primis il calcio di rigore fischiato per il contatto (inesistente) tra Sanabria e Obiang. Nessuno intervento del VAR. Tecnologia che, invece, è entrata in gioco per annullare un gol regolare a Djuricic e ha taciuto nuovamente sul gol vittoria di Pandev, viziato da un fallo di Criscito su Berardi sulla ripartenza genoana. I social si sono scatenati. Chi ce l’ha con Irrati, chi col Var, chi addirittura con Perin e la Juventus. In alto la FOTOGALLERY.