Genoa-SPAL 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Pandev e un calcio di puni(Schone) condannano i ferraresi [FOTO]

Genoa-SPAL, le pagelle di CalcioWeb – Il Genoa fa suo lo scontro diretto contro la SPAL e sorpassa il Lecce, in attesa della gara dei salentini. Tutto facile per il Grifone, con i ferraresi demoralizzati e ormai condannati alla retrocessione in Serie B. Apre le marcature Pandev con una bella giocata personale conclusa con un destro ad incrociare. Iago Falqué sbaglia un rigore. Dopo vari tentativi andati a vuoto, il raddoppio arriva con un capolavoro di Schone su calcio di punizione. In alto la FOTOGALLERY.

Genoa (3-4-2-1): Perin 6; Biraschi 6.5, Goldaniga 6, Zapata 6.5, Masiello 7; Behrami 6 (73′ Lerager 6), Schone 7.5, Cassata 6 (60′ Barreca 6); Falqué 6; Pandev 7.5 (73′ Sanabria 6.5), Pinamonti 6 (90′ Destro sv).

SPAL (4-4-2): Letica 6.5; Cionek 5, Vicari 5.5, Bonifazi 5.5, Reca 5.5; Strefezza 5 (58′ D’Alessandro 6), Dabo 5 (70′ Sala 5.5), Missiroli 5, Tunjov 5.5 (58′ Valdifiori 5.5) ; Petagna 5, Floccari 5 (70′ Cerri 5).