Genoa-Spezia 2-0, le pagelle di CalcioWeb: decisivi i cambi, Ballardini si avvicina alla salvezza

Si è aperta la 33esima giornata del campionato di Serie A, è andato in scena un vero e proprio scontro per la salvezza, decisivo l’ingresso di Scamacca nel secondo tempo: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo occasioni da una parte e dall’altra, la squadra di Ballardini protesta per un gol annullato a Pandev, l’arbitro ha fischiato un fallo nei confronti del portiere Provedel. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio, nel secondo tempo il Genoa si gioca la carta Scamacca, E’ proprio l’attaccante a sbloccare il risultato al 63′ con un tiro a botta sicura dopo una respinta di Provedel. Lo Spezia ci prova ma non concretizza, all’85’ è Shomurodov a chiudere i conti con il definitivo 2-0. Il Genoa ipoteca la salvezza. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Genoa-Spezia, le pagelle di CalcioWeb

GENOA (3-5-2): Perin 6; Biraschi 6.5, Masiello 6.5, Criscito 6; Goldaniga 6, Strootman 6.5, Badelj 6.5, Pjaca 5.5, Zappacosta 7; Pandev 6, Destro 5. A disposizione: Marchetti, Paleari, Zapata, Scamacca 7, Behrami 6, Zajc, Ghiglione, Melegoni, Cassata s.v., Shomurodov 7, Rovella, Czyborra. All.: Ballardini.

SPEZIA (4-3-3): Provedel 4.5; Vignali 5.5, Erlic 5.5, Terzi 5, Bastoni 6; Leo Sena 6, Maggiore 6.5, Pobega 5.5; Farias 5.5, Nzola 5.5, Gyasi 5.5. A disposizione: Zoet, Acampora, Ricci, Galabinov s.v., Agoumè, Ferrer, Chabot 6, Saponara, Estevez 5.5, Verde 5.5, Dell’Orco, Agudelo s.v.. All.: Italiano