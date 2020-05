Genoa, Sturaro pubblica una foto e i tifosi lo massacrano: “Hai esagerato con la pasta col pesto” [I MESSAGGI]

La quarantena forzata ha costretto i calciatori a tenersi in forma a casa. C’è chi è stato scrupoloso e rigido nel seguire allenamenti e dieta e chi si è lasciato un po’ andare. A quest’ultima categoria sembra appartenere Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa. Alla ripresa degli allenamenti, nella giornata di ieri, Sturaro si è immortalato con la mascherina e una maglia che lasciava intravedere un fisico non proprio asciutto. Lo scatto, postato dallo stesso calciatore sui social, ha scatenato i commenti dei tifosi del Grifone. Da chi lo accusa di aver esagerato con la pasta al pesto a chi gli chiede se sia stato diverse sere al Burger King. Ma, tra le tante prese in giro scherzose, ci sono anche tanti commenti di tifosi che non vedono l’ora che il campionato riparta e hanno fatto un grosso in bocca al lupo a Sturaro. Tantissimi anche i “Mi piace” allo scatto. In alto la FOTOGALLERY con i commenti dei tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Si torna al campo! 💪🏼 #training #day1 #Pegli @genoacfcofficial Un post condiviso da Stefano Sturaro (@stefano.sturaro) in data: 18 Mag 2020 alle ore 10:20 PDT