Genoa-Torino 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Giampaolo salva la panchina, Belotti non segna ma è decisivo [FOTO]

Genoa-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Il tecnico Giampaolo salva la panchina, almeno per il momento. E’ andato in archivio il recupero della terza giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Genoa e Torino, due squadre che non hanno iniziato la stagione in maniera entusiasmante. Anzi i granata sono stati disastrosi e questo successo è stato vero e proprio ossigeno per la classifica e per confermare l’ex tecnico del Milan. I granata recuperano quasi miracolosamente Belotti e l’attaccante si conferma il più forte della squadra. Passano 10 minuti ed il Torino passa in vantaggio con Lukic, il centrocampista sempre più decisivo con i suoi inserimenti. Al 26′ grande giocata di Belotti e autogol di Pellegrini. Il Genoa ci prova ma non è lucido, pochissime soluzioni in attacco. Nel finale in gol Scamacca, finisce 1-2. Il Torino sale a 4 punti, rossoblu fermi a 5. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Genoa (4-3-2-1): Perin 6; Ghiglione 5.5, Goldaniga 5 (dal 46′ Pandev 5.5) , Zapata 5.5, Pellegrini 4.5 (dal 67′ Criscito 6); Lerager 5, Badelj 5, Rovella 5.5 (dall’88’ Destro s.v.); Pjaca 5.5 (dal 67′ Parigini 6), Zajc 5 (dal 46′ Bani 5.5); Scamacca 6.5. All. Maran.

Torino (4-3-1-2): Sirigu 6; Singo 6.5 (dal 74′ Vojvoda s.v.), Bremer 6.5, Lyanco 6.5, Murru 6 (dal 54′ Rodriguez 6); Gojak 6 (dal 53′ Meite 6), Rincon 6, Linetty 6.5 (dall’88” Ansaldi s.v.); Lukic 7.5; Verdi 6 (dal 54′ Bonazzoli 5.5), Belotti 7. All. Giampaolo.