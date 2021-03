Genoa-Udinese 1-1, le pagelle di CalcioWeb: De Paul risponde a Pandev [FOTO]

E’ andato in archivio lo scontro salvezza valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Genoa e Udinese che hanno dato vita ad una partita che ha regalato emozioni ed indicazioni per la salvezza: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Succede tutto nel primo tempo, le due squadre hanno giocato a viso aperto. A passare in vantaggio è stata la compagine di Balladini, dopo un consulto al Var l’arbitro convalida il gol di Pandev, l’attaccante non ha toccato il pallone con la mano. La reazione dell’Udinese arriva subito e De Paul trasforma un calcio di rigore. Poi tanto equilibrio con il risultato che non cambia più, finisce 1-1. L’Udinese sale a 33 punti, il Genoa a 28. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini,

Genoa-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

Genoa (3-5-2): Perin 6; Biraschi 6, Radovanovic 6.5, Criscito 5.5; Zappacosta 6.5, Strootman 6.5, Badelj 6, Zajc 6, Czyborra 5.5; Shomurodov 5.5, Pandev 7. A disposizione: Marchetti, Paleari, Zapata, Goldaniga, Scamacca 6, Behrami s.v., Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguenè, Pjaca s.v., Rovella. All.: Ballardini.

Udinese (3-5-2): Musso 6; Becao 5.5, De Maio 6, Nuytinck 6; Molina 6, De Paul 7, Walace 6, Arslan 6, Stryger Larsen 6; Pereyra 7, Llorente 5.5. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Makengo 6, Okaka, Bonifazi, Braaf, Micin, Nestorovski s.v., Forestieri, Zeegelaar. All.: Gotti.