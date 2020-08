Genoa-Verona 3-0, le pagelle di CalcioWeb: decisivo Sanabria, Juric fa promesse da marinaio [FOTO]

Genoa-Verona, le pagelle – Il Genoa rimane in Serie A, il Lecce va in Serie B. Al di là dei buoni propositi annunciati, Juric “regala” la salvezza al Grifone, sua ex squadra. Partita chiusa già nel primo tempo. Doppietta di Sanabria e gol di Romero a siglare il 3-0 all’intervallo. Nella ripresa l’argentino si fa espellere, ma il Verona non sfonda. Nel finale arrivano altri due rossi, uno per parte: testa a testa Amrabat-Cassata e Irrati caccia entrambi. In alto la FOTOGALLERY.

Genoa-Verona, le pagelle di CalcioWeb

GENOA (4-4-2): Perin 6.5; Masiello 7, Romero 6, Zapata 6.5, Criscito 6 (23′ Barreca 6); Ankersen 6.5, Lerager 7, Behrami 6, Jagiello 6.5 (83′ Cassata 5); Pandev 7 (83′ Pinamonti sv), Sanabria 8 (64′ Goldaniga 6).

VERONA (3-4-2-1): Radunovic 6; Rrahmani 6, Gunter 5 (75′ Salcedo 6), Dimarco 6; Faraoni 5.5, Amrabat 5, Veloso 4.5, Lazovic 5; Pessina 5.5 (46′ Borini 5.5), Eysseric 5; Di Carmine 5.5 (46′ Pazzini 5.5).