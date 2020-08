Genoa-Verona 3-0, il web si scatena con Juric: “grazie, sei un vero amico” [FOTO]

Il Genoa è salvo, il Lecce in Serie B. Si è conclusa l’ultima giornata del campionato di Serie A, i 90 minuti finali hanno regalato grosse emozioni. Tutto si è deciso al Ferraris, netto successo del Genoa che ha vinto con il risultato di 3-0 contro l’Hellas Verona. Nell’altro match blitz del Parma che ha avuto la meglio del Lecce. Al fischio finale si sono scatenate le reazioni da parte dei social, nel mirino il comportamento dell’Hellas Verona, in particolar modo hanno scatenato le reazioni le dichiarazioni di Juric che, alla vigilia, aveva promesso grande impegno. In realtà la gara non è mai stata in discussione, anzi già in archivio dopo i primi 45 minuti. Tantissimi meme su Instagram, alla ribalta la foto di Juric e del presidente Preziosi ai tempi del Genoa: “grazie Juric, sei un vero amico”, si legge. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.