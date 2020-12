La fidanzata di Cristiano Ronaldo è sempre più bella, Georgina Rodriguez ha pubblicato uno scatto super sexy e il calciatore della Juventus non ha nascosto l’entusiasmo. Il portoghese è reduce da una brutta prestazione nella partita contro l’Atalanta, CR7 ha fallito tante occasioni ed in più l’errore su calcio di rigore è stato pesantissimo. Continua ad essere un uomo fondamentale per il gioco di Andrea Pirlo e nelle prossime partite proverà a trascinare la squadra in campionato e Champions League.

La fidanzata di Cristiano Ronaldo, le foto di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez continua ad infiammare il mondo del web, la fidanzata di Cristiano Ronaldo è sempre più bella. E’ uno dei personaggi più seguiti sul web, i follower sono più di 22 milioni. L’ultimo scatto è stato veramente mozzafiato, la modella si è fotografata in intimo sul divano e ha fatto impazzare proprio tutti, soprattutto il calciatore della Juventus: “mamma mia”, ha scritto in risposta lo juventino. In alto la FOTOGALLERY con tutte le sexy immagini di Georgina Rodriguez.