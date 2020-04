Giocatori e videogames, non solo Fifa o Pes: ecco i 10 calciatori che giocano a ‘Call of Duty: Warzone’ [FOTO]

Voi pensate che i calciatori a cui piacciono i videogiochi passino il loro tempo solo a Fifa o Pes? Nient’affatto, anzi. C’è chi gioca anche ad altro. Come ad esempio a ‘Call of Duty’.

‘Call of Duty: Warzone’ è uno dei fenomeni del momento. Il videogioco, pubblicato da Activision lo scorso 10 marzo, è scaricabile e giocabile gratuitamente da tutti su Playstation, Xbox e PC e sta registrando numeri da record, con i 50 milioni di giocatori registrati a un mese dal lancio.

Activision ha aderito all’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità #PlayAPartTogether, volta a prevenire la diffusione del Coronavirus. In un momento in cui è necessario restare in casa e tutelare la salute pubblica, in molti hanno scelto di dedicare parte del proprio tempo al gaming, e tra questi alcuni grandi protagonisti del calcio europeo.

Activision ne ha selezionati 10 tra i più famosi. Alcuni di loro hanno postato screen su Twitter o Instagram Stories, altri lo hanno affermato pubblicamente in qualche intervista. Ci sono tre italiani, mentre due tra gli stranieri giocano in Serie A. Nella FOTOGALLERY in alto, i 10 giocatori europei che giocano a Call of Duty: Warzone.