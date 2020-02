“Il gioco è pietoso, poi sbaglia tutti i cambi”: bufera su Sarri dopo la prestazione horror della Juve

Prestazione horror della Juventus nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League, ne approfitta il Lione che vince con il risultato di 1-0. Sul banco degli imputati è finito l’allenatore Maurizio Sarri, i bianconeri hanno disputato un primo tempo veramente da dimenticare. Nella ripresa è arrivata la reazione che però non è servita ad evitare la sconfitta. Nella partita di oggi si è vista una squadra praticamente ‘piatta’ che non è mai riuscita a cambiare passo, il centrocampo è risultato troppo statico. L’unico che ha corsa nelle gambe (Matuidi) è stato lasciato in panchina. Nei minuti subito successivi al fischio finale sono arrivate le reazione social. Continua ad essere di tendenza l’hashtag #Sarriout, il tecnico fino al momento non sta convincendo i tifosi bianconeri, perché non è riuscito a portare una svolta dal punto di vista qualitativo. “Il gioco è pietoso, poi sbaglia tutti i cambi”, scrive un utente su Twitter. In alto la fotogallery con tutti i messaggi.