“Gioco senza mutandine”, le FOTO della sexy giocatrice surriscaldano il web [GALLERY]

La confessione è di quelle hot. Paige Spiranac è considerata una delle golfiste più sexy, fisico mozzafiato, riesce sempre ad attirare l’attenzione sui social. Adesso è arrivata una rivelazione, quella di giocare senza mutandine. “Normalmente non indosso la biancheria intima – le dichiarazioni al podcast ‘Playing A Round’- ma è perché indosso i pantaloncini e sarebbe un numero eccessivo di strati se indossassi tutto. Di solito indosso pantaloncini sotto le gonne o indosso solo pantaloncini… ma non biancheria intima”. La 27enne è molto conosciuta su Instagram, ha 2,6 milioni di fans. Adesso dopo queste frasi, i follower sono destinati ad aumentare. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte sexy immagini.