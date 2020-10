E’ Giorgia Palmas la mamma più sexy [FOTO]

Giorgia Palmas è diventata mamma. Grande festa per l’ex Velina che ha messo al mondo una bellissima creatura con il compagno Filippo Magnini. La conduttrice televisiva è una grande appassionata di sport, recentemente è stata madrina del Giro d’Italia, poi ha fatto parte anche di Milan Tv, in quanto grande tifosa rossonera. Adesso si è presa un pò di relax, si tratta di uno stop forzato dovuto alla gravidanza. Giorgia Palmas si conferma sempre più sexy come dimostrano alcuni scatti pubblicati sui social. In alto la FOTOGALLERY.