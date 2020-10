Anche la giornalista Giorgia Rossi è risultata positiva al Coronavirus. La conduttrice di Pressing ha comunicato la notizia tramite un post pubblicato sui social: “Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me.. positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica, ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando seguite le regole e state attenti. Vi abbraccio”. Giorgia Rossi non potrà prendere parte alla trasmissione, adesso dovrà pensare a guarire dal Covid-19. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.