La ‘Giovane Italia’ costa quasi 500 milioni: l’11 ideale azzurro che sta infiammando il mercato [FOTO]

Molti di loro avrebbero dovuto far recitare all’Italia Under 21 la parte della protagonista ai recenti Europei di categoria nel nostro paese. Niente da fare: tra sfortuna e demeriti si è assistito ad un fallimento, con il rammarico di aver battuto all’esordio la Spagna, che poi ha esultato in finale contro la Germania. Ma non è tutto frutto del caso: se quella squadra era considerata tra le favorite ed ha avuto la meglio, con merito, della futura squadra campione, c’è un motivo.

I calciatori che la componevano, infatti, stanno infiammando il calciomercato, tra corteggiamenti di ‘big’ italiane ed estere. Si può definire una ‘Giovane Italia‘ milionaria, da quasi 500 milioni. E’ l’analisi di Gazzetta dello Sport odierna, che ‘mette in campo’ l’11 ideale dei giovani azzurri con i rispettivi valori, per un totale di – appunto – ”quasi’ mezzo miliardo. Tra l’altro, di questa ipotetica squadra, sono in pochi ad essere completamente sicuri di ciò che gli riserverà il futuro prossimo. Quello della prossima stagione, si intende. In alto la FOTOGALLERY dell’11 proposto dalla rosea, con la grafica finale di calciatori e rispettivi valori.