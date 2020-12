Giulia De Lellis è salita alla ribalta grazie alla partecipazione al programma televisivo ‘Uomini e Donne’, è stata una delle corteggiatrici che ha dimostrato maggiore carattere di tutto il programma. Importante anche l’esperienza al Grande Fratello Vip e dal 2018 si è proposta come testimonial di varie campagne pubblicitarie. Nel 2019 ha scritto un libro che ha riscontrato grande successo: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, basato sul rapporto con il tronista Andrea Damante, in poco tempo ha venduto tantissime copie.

Le foto sexy di Giulia De Lellis

Giorno dopo giorno aumentano sempre di più i fan che ammirano l’influencer, su Instagram sono quasi 5 milioni i follower. Giulia De Lellis si prepara per le festività natalizie e si conferma in grandissima forma. L’ultimo scatto non è passato inosservato, il risveglio è veramente sexy. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.