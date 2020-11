Le Donatella sono sempre più seguite, molto spesso sono protagoniste delle copertine di gossip. Le sorelle si sono raccontate a ‘Chi’ in vista della partecipazione allo show musicale All Together Now – La musica è cambiata, condotto da Michelle Hunziker. Giulia, ex fidanzata del portiere Gollini ha parlato della vita sentimentale.

“Sono single, non amo nessun uomo, quindi destino il mio amore esclusivo a lei. Per non farla piangere mi invento qualsiasi cosa. A volte imito la pop star Nicky Minaj, ballo sul letto, lei sorride e penserà che sono una pazza. Anche io vorrei diventare mamma. Ho amato tanto, ma ahimé sono senza materia prima. La fine della mia storia con Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta e della Nazionale? Con lui siamo rimasti in buoni rapporti. Ho pensato potesse essere “lui” il mio lui, ma non è andata. Le situazioni non vanno forzate quando si rompe qualcosa. Spero e da romanticona credo nel futuro. Una frase banale lo so, ma ci spero”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.