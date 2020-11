Cresce l’attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, nell’ultimo appuntamento il conduttore Alfonso Signorini ha confermato che l’edizione durerà fino al mese di febbraio. E’ entrata in netto ritardo, ma ha già dimostrato di essere un’assoluta protagonista: stiamo parlando di Giulia Salemi, legata da un particolare feeling con un altro concorrente: Pierpaolo Petrelli. I due sono stati protagonisti di un particolare siparietto: “Hai la gonna aperta?”, “Intanto è un pantaloncino e non una gonna. Io guardo il tuo pacco? Qualche volta, sotto la doccia…”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

